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Fatih’te sürücüler arasındaki kavgada taksiciyi darp ettiler: O anlar kamerada

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.08.2024 15:15
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Fatih’te sürücüler arasındaki kavgada taksiciyi darp ettiler: O anlar kamerada

Fatih’te yol verme nedeniyle otomobil sürücüsü ve taksi şoförü arasında sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada otomobil sürücüsü taksi şoförünü darp ettiği o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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