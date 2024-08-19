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Van'da terör operasyonu

İslim İstanbullu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.08.2024 10:15
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Van’da terör operasyonu

Van'da PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 17 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

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