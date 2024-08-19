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Gaziantep'te kaçak akaryakıt ticareti yapan 4 kişi yakalandı

Mehmet Karataş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.08.2024 10:12
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Gaziantep’te kaçak akaryakıt ticareti yapan 4 kişi yakalandı

Gaziantep'te kaçak akaryakıt ticareti yapan 4 kişi yakalandı. Gözaltına alınan 4 şüphelinin işlemleri sürüyor.

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