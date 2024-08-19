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Düzce renklerin buluştuğu göl

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.08.2024 10:17
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Düzce renklerin buluştuğu göl

Düzce'de 154 kuş türüne ev sahipliği yapan ve birçok endemik bitki türüyle doğanın farklı renkleri barındıran Efteni Gölü, ziyaretçileri hayran bırakıyor.

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