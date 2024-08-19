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Uyuşturucu operasyonunda 34 şüpheliye işlem yapıldı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.08.2024 12:56
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Uyuşturucu operasyonunda 34 şüpheliye işlem yapıldı

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince uyuşturucuyla ilgili gerçekleştirilen çalışmalarda 34 şüpheliye işlem yapılırken, çok sayıda madde ele geçirildi.

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