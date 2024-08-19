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İşyerindeki yangın erken müdahaleyle söndürüldü

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.08.2024 12:54
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İşyerindeki yangın erken müdahaleyle söndürüldü

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bir işyerinde gaz tüpünden çıkan yangın iş yeri çalışanlarının müdahalesinin ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

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