Nevşehir’de kontrolden çıkan TIR iş yerine daldı

Kaza gece saatlerinde Nevşehir - Aksaray karayolu Terminal kavşağı yakınlarında meydana geldi.

İddiaya göre plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen TIR seyir halindeyken bir anda yan yola girdi. Yaklaşık 100 metre yan yolda ilerleyen TIR, daha sonra bir iş yerinin güvenlik kulübesine çarparak durabildi.