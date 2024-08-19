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Nevşehir'de kontrolden çıkan TIR iş yerine daldı

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.08.2024 13:01 Güncelleme: 19.08.2024 13:36
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Nevşehir’de kontrolden çıkan TIR iş yerine daldı

Nevşehir'de sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR bir iş yerinin güvenlik kulübesine çarparak durabildi. Kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza gece saatlerinde Nevşehir - Aksaray karayolu Terminal kavşağı yakınlarında meydana geldi.

İddiaya göre plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen TIR seyir halindeyken bir anda yan yola girdi. Yaklaşık 100 metre yan yolda ilerleyen TIR, daha sonra bir iş yerinin güvenlik kulübesine çarparak durabildi.

Kaza yerinden bir kareKaza yerinden bir kare

KULÜBEDE KİMSE YOKMUŞ
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi. Kaza anında güvenlik kulübesinde kimsenin olmaması muhtemel bir faciayı önlemiş oldu.

Kaza yerinden bir kareKaza yerinden bir kare
Tırın güvenlik kulübesine çarpma anı ise iş yerinin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

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