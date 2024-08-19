19 Ağustos 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

TIR'ın çarptığı bisiklet sürücüsü emekli albay hayatını kaybetti

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.08.2024 14:05
ABONE OL
TIR’ın çarptığı bisiklet sürücüsü emekli albay hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde TIR'ın çarptığı bisikletin sürücüsü emekli Albay Alpaslan Canbaz (56), yaşamını yitirdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör