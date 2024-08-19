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Bolu'daki orman yangını sonrası soğutma çalışması

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.08.2024 14:04
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Bolu’daki orman yangını sonrası soğutma çalışması

Bolu'nun Göynük ilçesinde 72 saatlik çalışmayla dün kontrol altına alınan orman yangınında soğutma çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.

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