19 Ağustos 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika | Ümraniye'de başörtülü kadına alçak saldırı! Provokatör Aleyna Çalgıcı için harekete geçildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.08.2024 14:28 Güncelleme: 19.08.2024 15:16
ABONE OL
Son dakika | Ümraniye’de başörtülü kadına alçak saldırı! Provokatör Aleyna Çalgıcı için harekete geçildi

Son dakika haberi...İstanbul Ümraniye'de başörtülü kadına küfürler ederek saldıran kadının Aleyna Çalgıcı olduğu, hakkında inceleme başlatıldığı öğrenildi. Şahsın daha önce "Hakaret-Kasten Yaralama-Tehdit-Özel Hayatın Gizliliğini İhlal” suçundan da hakkında işlem yapıldığı belirtildi.

İstanbul Ümraniye'de, bir kadın metroda tartıştığı başörtülü bir kadına ve başörtüsüne hadsizce küfürler savurdu. İddialara göre, metroda yaşanan tartışmanın ardından saldırgan kadın, tartıştığı başörtülü kadını metrodan indikten sonra takip etti.

BAŞÖRTÜLÜ KADINA KÜFÜRLER SAVURDU
Saldırgan, önce "Başörtülü o...." şeklinde skandal ifadeler kullanarak kadına sözlü saldırıda bulundu. Olayı gören çevredekiler, durumu engellemeye çalıştı ancak saldırgan kadın diğer vatandaşlara da saldırdı.

Çevredeki vatandaşlar, saldırganın hakaretlerine tepki göstererek, "Başörtülü o.... diye saldırıyorsun. Hakaret ediyorsun" dediklerinde, saldırgan pişkin bir şekilde, "Evet ettim, niye edemez miyim?" diye cevap verdi ve küfür etmeye devam etti.

Olay anı, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, saldırgan kadının kendisini görüntüleyen bir vatandaşın cep telefonunu elinden almaya çalıştığı anlar da yer aldı.

Saldırganın pişkin tavırları ve başörtüsüne saldırması sosyal medyayı da ayağa kaldırdı. Vatandaşlar skandala tepki gösterdi.

Aleyna Çalgıcı isimli kadının birçok farklı suçtan kaydı çıktıAleyna Çalgıcı isimli kadının birçok farklı suçtan kaydı çıktı

İNCELEME BAŞLATILDI
Başörtüsünü hedef alarak saldırıda bulunan kadının Aleyna Çalgıcı olduğu öğrenildi. Olayın ardından Çalgıcı hakkında inceleme başlatıldı.

ALEYNA ÇALGICI'NIN SİCİLİ KABARIK ÇIKTI
Ayrıca, şahsın daha önce "Hakaret, Kasten Yaralama, Tehdit, Özel Hayatın Gizliliğini İhlal" suçlarından işlem gördüğü belirtildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör