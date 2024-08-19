Son dakika | Ümraniye’de başörtülü kadına alçak saldırı! Provokatör Aleyna Çalgıcı için harekete geçildi

İstanbul Ümraniye'de, bir kadın metroda tartıştığı başörtülü bir kadına ve başörtüsüne hadsizce küfürler savurdu. İddialara göre, metroda yaşanan tartışmanın ardından saldırgan kadın, tartıştığı başörtülü kadını metrodan indikten sonra takip etti.

BAŞÖRTÜLÜ KADINA KÜFÜRLER SAVURDU

Saldırgan, önce "Başörtülü o...." şeklinde skandal ifadeler kullanarak kadına sözlü saldırıda bulundu. Olayı gören çevredekiler, durumu engellemeye çalıştı ancak saldırgan kadın diğer vatandaşlara da saldırdı.

Çevredeki vatandaşlar, saldırganın hakaretlerine tepki göstererek, "Başörtülü o.... diye saldırıyorsun. Hakaret ediyorsun" dediklerinde, saldırgan pişkin bir şekilde, "Evet ettim, niye edemez miyim?" diye cevap verdi ve küfür etmeye devam etti.