Tekirdağ’da panik anlar! Fabrika yangını için çok sayıda ekip sevk edildi

Tekirdağ'da plastik fabrikasındaki yangına birçok ilçeden ekipler sevk edildi.

ÇEVRE İLÇELERDEN TAKVİYE EKİP YÖNLENDİRİLDİ

Fabrikada çıkan yangında alevlerin hızla büyümesi üzerine Çerkezköy başta olmak üzere çevre ilçelerden de takviye itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Fabrika çalışanları hızla tahliye edilirken, yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışmalar devam etti.