Tekirdağ'da panik anlar! Fabrika yangını için çok sayıda ekip sevk edildi
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'nde korku dolu anlar yaşandı. Bir plastik fabrikasında çıkan yangın üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Çevre ilçelerden de takviye itfaiye ekiplerinin olay yerine sevk edildiği yangın yoğun müdahale ile büyük oranda kontrol altına alındı.
ÇEVRE İLÇELERDEN TAKVİYE EKİP YÖNLENDİRİLDİ
Fabrikada çıkan yangında alevlerin hızla büyümesi üzerine Çerkezköy başta olmak üzere çevre ilçelerden de takviye itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Fabrika çalışanları hızla tahliye edilirken, yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışmalar devam etti.
MADDİ HASAR BÜYÜK
Yangın nedeniyle büyük maddi hasar oluştuğu ve fabrikanın önemli bir bölümünün kullanılamaz hale geldiği bildirildi. Yangın büyük oranda kontrol altına alınarak, alevlerin yayılması durdurulduğu ve ekiplerin yangının tekrar alevlenme riskine karşı fabrikada soğutma çalışmalarına başladığı öğrenildi.
Soğutma işleminin ardından yangının çıkış nedenine ilişkin detaylı inceleme yapılacağı bildirildi. Fabrikada akan plastik maddelerin kıvılcım oluşturmasının ise yangının tamamen kontrol altına alınmasını zorlaştırdığı öğrenildi.
Yangın nedeniyle fabrikada büyük hasar meydana gelirken, olayda can kaybı yaşanmaması sevindirdi.
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