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Muğla açıklarında düzensiz göçmen operasyonu: 89 kişi kurtarıldı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.08.2024 21:51
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Muğla açıklarında düzensiz göçmen operasyonu: 89 kişi kurtarıldı

Muğla açıklarında 37'si geri itilen 89 düzensiz göçmen kurtarıldı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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