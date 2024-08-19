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Isparta'da otomobil ile tarım aracı patpat çarpıştı: 2 ölü 8 yaralı

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.08.2024 20:22
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Isparta’da otomobil ile tarım aracı patpat çarpıştı: 2 ölü 8 yaralı

Isparta'da otomobil ile tarım aracı patpatın çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Senirkent Devlet Hastanesi ve Uluborlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

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