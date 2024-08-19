Düzce’de denizde can pazarı! 3’ü çocuk 4 kişi boğulma tehlikesi geçirdi

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde serinlemek için denize giren 3'ü çocuk 1'i kadın olmak üzere toplam dört mevsimlik tarım işçisi denizde boğulma tehlikesi geçirdi. Kurtarılan 4 kişiden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.



ÇEVREDEKİLER SEFERBER OLDU

Akçakoca ilçesinde serinlemek için denize giren B.Ç. (16), N.U. (60), N.Ç. (16) ve M.Ç. (14) isimli mevsimlik tarım işçileri boğulma tehlikesi geçirdi.