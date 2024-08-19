Düzce'de denizde can pazarı! 3'ü çocuk 4 kişi boğulma tehlikesi geçirdi
Düzce'de denize giren 3'ü çocuk 1'i kadın toplam 4 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Tarım işçisi olduğu öğrenilen kişileri kurtarmak için seferber olundu. Sudan çıkarılan 4 kişiden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde serinlemek için denize giren 3'ü çocuk 1'i kadın olmak üzere toplam dört mevsimlik tarım işçisi denizde boğulma tehlikesi geçirdi. Kurtarılan 4 kişiden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
ÇEVREDEKİLER SEFERBER OLDU
Akçakoca ilçesinde serinlemek için denize giren B.Ç. (16), N.U. (60), N.Ç. (16) ve M.Ç. (14) isimli mevsimlik tarım işçileri boğulma tehlikesi geçirdi.
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, cankurtaran ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşlarında yardımıyla 4 kişi ölümün kıyısından son anda alındı. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında 4 kişi hastaneye sevk edildi. Burada tedavi altına alınan yaralılardan N.U. ve M.Ç.'nin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.
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