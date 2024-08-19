Osmaniye'de kaçak göçmen operasyonu! Durdurulan otobüsten çıktılar
Osmaniye'de ekiplerin yaptığı uygulama sırasında durdurulan yolcu otobüsünden Suriye uyruklu oldukları öğrenilen 13 kaçak göçmen çıktı. Gözaltına alınan araç sürücüsü tutuklandı.
Osmaniye'de, uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünde, Suriye uyruklu 13 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan araç şoförü Mehmet T., tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzensiz göçmenlerin yakalanması ve göçmen kaçakçılığı suçunun önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.
Bu çerçevede yapılan analiz neticesinde otoyol üzerinde oluşturulan uygulama noktasında, şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüsler kontrol edildi. Denetimlerde durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan kontrolde Suriye uyruklu 13 kişinin, resmi makamlar tarafından verilmiş kimlik belgelerinin bulunmadığı ve ülkeye illegal yollardan giriş yaptıkları belirlendi.
Göçmen kaçakçılığı suçundan gözaltına alınan araç sürücüsü Mehmet T., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilen kaçak göçmenler ise işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.
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