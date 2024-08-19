Osmaniye’de kaçak göçmen operasyonu! Durdurulan otobüsten çıktılar

Osmaniye'de durdurulan otobüsten çıkan kaçak göçmenler böyle alındı

Bu çerçevede yapılan analiz neticesinde otoyol üzerinde oluşturulan uygulama noktasında, şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüsler kontrol edildi. Denetimlerde durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan kontrolde Suriye uyruklu 13 kişinin, resmi makamlar tarafından verilmiş kimlik belgelerinin bulunmadığı ve ülkeye illegal yollardan giriş yaptıkları belirlendi.

Göçmen kaçakçılığı suçundan gözaltına alınan araç sürücüsü Mehmet T., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilen kaçak göçmenler ise işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.