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Niğde'de baba ve oğlu arasındaki kavgayı ayırmak isteyen kişi silahla vurularak öldü

Damla Karasu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.08.2024 10:06
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Niğde’de baba ve oğlu arasındaki kavgayı ayırmak isteyen kişi silahla vurularak öldü

Niğde'de bir kişi, baba ile oğlu arasındaki kavgayı ayırmak isterken tabancayla vurularak hayatını kaybetti.

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