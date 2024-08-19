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32 yıl ceza almıştı! Gece kulübünde yakalandı

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.08.2024 10:11 Güncelleme: 19.08.2024 10:18
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32 yıl ceza almıştı! Gece kulübünde yakalandı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği Ekipleri, eğlence merkezlerine yönelik uygulama yaptı. Ekipler gece kulübünde yapılan kimlik kontrollerinde bir kişiden şüphelenmesi üzerine parmak izi aldı. Şahsın 39 suçtan 19 arama kaydı ve 32 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı.

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