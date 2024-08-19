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Adıyaman'da elektrik akımına kapılan işçi öldü

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.08.2024 13:28
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Adıyaman’da elektrik akımına kapılan işçi öldü

Adıyaman'da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

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