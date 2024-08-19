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Muğla'da yolun karşısına geçmek istemişti! Canından oldu

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.08.2024 17:24 Güncelleme: 19.08.2024 17:32
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Muğla’da yolun karşısına geçmek istemişti! Canından oldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada iki aracın çarpması sonucu ağır yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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