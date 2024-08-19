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Düzce'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü 7 yaralı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.08.2024 17:31
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Düzce’de zincirleme trafik kazası: 1 ölü 7 yaralı

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Öte yandan, Düzce Valisi Selçuk Aslan da bölgeye gelerek bilgi aldı.

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