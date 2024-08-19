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Göğüs ağrısı şikayetiyle gitti gerçek bambaşka çıktı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.08.2024 17:16
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Göğüs ağrısı şikayetiyle gitti gerçek bambaşka çıktı

Antalya'nın Alanya ilçesinde 72 yaşındaki Hüseyin Aydoğan, göğüs ağrısı şikayetiyle başvurduğu hastanede kalp kapağında sorun olduğu belirlendi. Minimal kesi tekniği ile kap kapağı tamir edilen Aydoğan başarılı geçen operasyon sonrası sağlına kavuştu.

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