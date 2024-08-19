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Bursa’da korkutan orman yangını! Alevler kontrol altına alındı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.08.2024 23:09
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Bursa’da korkutan orman yangını! Alevler kontrol altına alındı

Bursa’nın Kestel ilçesinde çıkan orman yangını, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Alevlerin söndürüldüğü bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangının sebebi araştırılıyor.

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