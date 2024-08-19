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Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı! Yurt genelinde etkili olacak

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.08.2024 09:54 Güncelleme: 19.08.2024 10:32
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Meteoroloji’den sıcak hava uyarısı! Yurt genelinde etkili olacak

Yeni haftada sıcaklıklar artıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre yurdun tamamında etkisini gösterecek olan sıcak havanın özellikle iç kesimlerde daha etkili olacağı belirtildi. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğleden saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının da iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK?

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; bu hafta boyunca hava sıcaklıklarının kıyı kesimlerde mevsim normallerinin 1 ilâ 3 derece, Marmara Bölgesi'nin güney kesimleri, İç Ege, Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimleri ve Doğu Anadolu Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin kuzey kesimlerinde mevsim normallerinin 4 ilâ 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde bazı illerimizde beklenen en yüksek sıcaklıkların (C);

Ankara : 29-37

İstanbul : 31-33

İzmir : 33-36

Konya : 28-36

Antalya : 33-39

Adana : 35-37

Kocaeli : 32-35

Bolu : 30-33

Samsun : 30-32

Trabzon : 28-30

Tokat : 30-40

Erzurum : 28-33

Diyarbakır: 38-42

Hatay : 33-36

5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ

19 Ağustos Pazartesi günü

20 Ağustos Salı günü

21 Ağustos Çarşamba günü

22 Ağustos Perşembe günü

23 Ağustos Cuma günü

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