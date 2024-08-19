İstanbul'da metrobüs hattındaki çalışma trafiği felç etti
İstanbul'da metrobüs hattında devam eden "Beyaz Yol" çalışması nedeniyle, haftanın ilk iş gününde D-100'de yine trafik yoğunluğu oluştu. İBB'den daha önce yapılan açıklamada çalışmanın 45 gün süreceği belirtilmişti.
Avcılar ve Küçükçekmece arasındaki metrobüs hattında yapılan "Beyaz Yol" çalışması nedeniyle D-100 kara yolunun bazı noktalarında trafik yoğunluğu yaşanıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerince Avcılar'daki İBB Sosyal Tesisleri ile Yenibosna durağı arasındaki metrobüs hattında başlatılan "Beyaz Yol" çalışması devam ediyor.
Çalışma kapsamında İBB Sosyal Tesisler, Küçükçekmece ve Yenibosna metrobüs duraklarındaki demir bariyerler kaldırılarak D-100 kara yoluna dubalar yerleştirildi. Metrobüs araçları da dubalarla kapatılan şeritten ilerledi.
Kara yolunun bir şeridinin dubalarla kapatılması nedeniyle sabah saatlerinde Ankara istikametinde bazı noktalarda araç yoğunluğu oluştu. İBB, Avcılar'daki Sosyal Tesisler ile Yenibosna durağı arasındaki "Beyaz Yol" çalışmasının 45 gün sürmesinin planlandığını duyurmuştu.
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