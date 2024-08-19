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Kütahya'daki asker eğlencesi kanlı bitti! 3 yaralı

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.08.2024 08:52 Güncelleme: 19.08.2024 09:01
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Kütahya’daki asker eğlencesi kanlı bitti! 3 yaralı

Kütahya'da düzenlenen asker eğlencesinde "laf atma" tartışması yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda 3 kişi aldığı bıçak darbesiyle yaralandı.

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