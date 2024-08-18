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Giresun'da korkunç olay! Feci şekilde can verdi 2 yaralı var

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.08.2024 21:49 Güncelleme: 18.08.2024 21:49
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Giresun’da korkunç olay! Feci şekilde can verdi 2 yaralı var

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı bir evde yangın çıktı. Yangında evde mahsur kalan 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise yaralandı.

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