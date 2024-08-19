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Kırklareli'nde feci kaza! 1 ölü 3 yaralı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.08.2024 09:13 Güncelleme: 19.08.2024 09:18
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Kırklareli’nde feci kaza! 1 ölü 3 yaralı

Kırklareli'nin Koruköy köyü yakınlarında sürücüsünün kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

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