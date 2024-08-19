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Korna tartışmasıyla başlayıp yol verme tartışmasıyla devam eden olayda polis memuruna soruşturma

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.08.2024 10:56
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Korna tartışmasıyla başlayıp yol verme tartışmasıyla devam eden olayda polis memuruna soruşturma

Hatay'da trafikte seyir halinde olan vatandaş ve polis memuru arasında yaşanan tartışma sonrası konuyla ilgili adli ve idari soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.

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