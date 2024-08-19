İstanbul’da Filistinli iş adamına maskeli suikast! Saldırının arkasında Mossad mı var? Detayları A Haber’de anlattı

Daha önce de Mossad'ın Türkiye'de yaşayan Filistinli kişilere suikast planı olduğunun altını çizen Almaçayır, "Bütün bu ihtimaller değerlendiriliyor. Ancak bir suikastçının silahını bırakması gizli servis ya da planlanmış bir suikast olayının dışına çıkıyor. Çünkü herhangi bir delil bırakmadan buradan uzaklaşması lazım." ifadelerini kullandı.

Görgü tanıklarının ifadelerinde suikastı gerçekleştiren katilin silahının tutukluk belirtilirken Almaçayır, "Suikastçının kendisini bekleyen bir araçla olay yerinden kaçtığı tespit ediliyor. O aracı kiralayanın kişinin de yine Filistinli olduğu tespiti yapıldı." şeklinde konuştu.