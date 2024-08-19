19 Ağustos 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Afyonkarahisar'da kaçak yakalandı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.08.2024 10:53
ABONE OL
Afyonkarahisar’da kaçak yakalandı

Afyonkarahisar'da hakkında kasten yaralama suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan E.Y. jandarma ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör