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Kilis'te yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.08.2024 12:48
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Kilis’te yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı

Kilis'te, jandarmanın düzenlediği operasyonda yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi U.V., tutuklandı.

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