Konya’da kira tartışması dehşeti! Baba ve oğlu can verdi

Çevredeki esnafın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Necati Çınar ve oğlu Yavuz Çınar ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Baba ile oğlu burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.