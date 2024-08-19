Konya'da kira tartışması dehşeti! Baba ve oğlu can verdi
Konya'da kira yüzünden çıktığı iddia edilen tartışma sonucu, baba ve oğlu iş yerlerinde bir uzman çavuş tarafından vurularak öldürüldü. Sabah saatlerinde yaşanan olay sonrası katil zanlısı E.K. gözaltına alındı.
Konya'nın Akşehir ilçesinde kira meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmada baba ve oğlu iş yerlerinde bir uzman çavuş tarafından silahla vurularak öldürüldü.
Olay, Akşehir Sanayi Sitesinde saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mobilya üretimi yapan Necati Çınar ile oğlu Yavuz Çınar'ın (30) iş yerine giden Akşehir Cezaevinde görevli uzman çavuş E.K., kira meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen tartışma sonucunda baba ve oğlunu silahla vurarak ağır yaraladı.
Çevredeki esnafın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Necati Çınar ve oğlu Yavuz Çınar ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Baba ile oğlu burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Müge Anlı yeni sezonu ne zaman başlayacak? Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm tarihi belli oldu mu?
- ATA AÖF kayıt TAKVİMİ 2024-2025 | Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim ATA AÖF kayıtları başladı mı, ne zaman, nasıl yapılır?
- Kişilik Testi: Seçtiğiniz gün batımı sizi sizden daha iyi tanıyor! Hayatta neyi temsil ediyorsunuz?
- IBAN'dan para gönderene yeni dönem! Sistem değişti: EFT, havale, FAST artık...
- Emeklilere maaşa ek ödeme listesi: Erkenden açıklandı! 10.000 TL üstü alan SSK, Bağ-Kur, EYT'liye...
- Çalışma saatleri kısalacak mı, kaç saate düşecek? Uzaktan ve esnek çalışma geliyor: İş kanunu değişecek!
- Üniversite e-Devlet kayıt ekranı 2024-2025 | Üniversite kaydı nereden, nasıl yapılır? Gerekli belgeler neler? YÖK kayıt takvimi...
- Lise yurt başvuru ekranı 2024-2025 | MEB LGS parasız yatılı yurt başvuruları ne zaman, nereden yapılır? Gerekli evraklar neler?
- Bu asansöre asla binmeyin! Kırmızı Sarı, Mavi Yeşil renk meğer...
- BJK-Antalyaspor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig Beşiktaş Antalyaspor maçı şifresiz mi?
- Ehliyette müjde! Artık daha basit: A-B-C-D-E sınıf sürücüler...
- Fatih Özkan kimdir, tutuklandı mı? Göztepe maçında Ali Koç'u yere düşüren Fatih Özkan kaç yaşında, nereli? Ceza aldı mı?