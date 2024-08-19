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Kavgayı ayırmak isterken canından oldu! Aydın'da kan donduran olay

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.08.2024 15:55
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Kavgayı ayırmak isterken canından oldu! Aydın’da kan donduran olay

Aydın'da bir kişi oturduğu kahvehanede çıkan kavgayı ayırmak isterken göğsüne aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Bahri Günay isimli vatandaş kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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