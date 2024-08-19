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İstanbul Tuzla'da askeri alanda yangın! Dumanlar yükseliyor

Mehmet Karataş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.08.2024 15:54 Güncelleme: 19.08.2024 16:13
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İstanbul Tuzla’da askeri alanda yangın! Dumanlar yükseliyor

İstanbul Tuzla'da bulunan askeri alandaki ağaçlık bölgede yangın çıktı. Bölgeden dumanlar yükselirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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