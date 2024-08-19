19 Ağustos 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Annesiyle tartışan babasını bıçakladı

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.08.2024 13:31
ABONE OL
Annesiyle tartışan babasını bıçakladı

Samsun'un ilkadım ilçesinde Arda U., annesiyle tartışan uyuşturucu bağımlısı babası Mustafa U.'yu sırtından ve karnından bıçaklayıp ağır yaraladı. Olayın ardından Arda U., gözaltına alındı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör