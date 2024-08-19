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Fındık toplarken canından oldu

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.08.2024 13:48 Güncelleme: 19.08.2024 13:50
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Fındık toplarken canından oldu

Giresun'un Dereli ilçesine bağlı Yıldız köyünde fındık toplayan Fatma Aydın (19), dengesini kaybederek yamaçtan düştü ve hayatını kaybetti. Aydın'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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