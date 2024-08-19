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Başakşehir Tapu Müdürlüğü'nde rüşvet operasyonu

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.08.2024 12:14 Güncelleme: 19.08.2024 12:20
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Başakşehir Tapu Müdürlüğü’nde rüşvet operasyonu

Başakşehir'de bulunan tapu müdürlüğünde rüşvet karşılığında işlem yapıldığı tespiti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 4 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonlar kapsamında 17 kişi gözaltına alındı.

Başakşehir Tapu Müdürlüğünde rüşvet karşılığı işlem yaptığı tespit edilenlere operasyon yapıldı. İstanbul merkezli İzmir Bursa ve Şırnak'ta yapılan operasyonda 17 şüpheli gözaltına alınırken, rüşvetten elde edilen paranın yaklaşık 1 milyon lira olduğu belirlendi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Başakşehir Tapu Müdürlüğünde rüşvet karşılığı işlem yapıldığı yönündeki iddialara ilişkin soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Başakşehir Tapu Müdürlüğünde rüşvetle usulsüz tapu işlemleri yapıldığı, Tapu Müdürlüğünde görevli kişilerin arşivden usulsüz evrak temin ettiği ve emlakçıların rüşveti Tapu Müdürlüğünde görevli güvenlik ve temizlik görevlilerinin aracılığıyla tapu görevlilerine ulaştırdığı tespit edildi. Şüphelilerin yaklaşık 1 milyon lira rüşvet aldığı belirlendi.

17 ŞÜPHELİ YAKALANDI
İstanbul merkezli İzmir, Bursa ve Şırnak'da yapılan eşzamanlı operasyonda, aralarında olay tarihinde Başakşehir Tapu Müdürlüğünde görevli olup, güncel görev yerleri farklı Tapu Müdürlükleri olan 2 Tapu Müdürü, 2 Tapu Müdür Yardımcısı ve 2 Tapu Memuru olmak üzere toplam 17 şüpheli yakalandı. Operasyonda ele geçirilen dijital materyallere el konulurken, şüphelilerin adliyeye sevk edildi.

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