Başakşehir Tapu Müdürlüğü’nde rüşvet operasyonu

17 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İstanbul merkezli İzmir, Bursa ve Şırnak'da yapılan eşzamanlı operasyonda, aralarında olay tarihinde Başakşehir Tapu Müdürlüğünde görevli olup, güncel görev yerleri farklı Tapu Müdürlükleri olan 2 Tapu Müdürü, 2 Tapu Müdür Yardımcısı ve 2 Tapu Memuru olmak üzere toplam 17 şüpheli yakalandı. Operasyonda ele geçirilen dijital materyallere el konulurken, şüphelilerin adliyeye sevk edildi.

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