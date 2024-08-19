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Katliam destekçilerine geçit yok! McDonald's reklamına boykot pankartı asıldı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.08.2024 20:07 Güncelleme: 19.08.2024 20:10
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Katliam destekçilerine geçit yok! McDonald’s reklamına boykot pankartı asıldı

Katil İsrail'in uzun yıllardır Gazze'de sürdürdüğü soykırım saldırıları devam ederken katillere destek veren her marka için boykot devam ediyor. İşgal destekçisi markalara yönelik boykot çağrıları sürerken bir vatandaşın katil destekçisi bir markanın reklamının üstüne astığı yazı dikkat çekti. Kayseri'de McDonald's'ın reklamının yer aldığı bilboardın üzerine "Katil Siyonistin destekçilerine boykot" yazısı asıldı.

İşgalci İsrail'in katliamları sürüyor. 40 bini aşkın masumun hayatını kaybettiği saldırılar devam ederken dünyanın pek çok noktasında katliam destekçisi markalara yönelik boykot yapılıyor.

Kayseri'de McDonald's'ın reklamının üzerinde dikkat çeken pankartKayseri'de McDonald's'ın reklamının üzerinde dikkat çeken pankart

Bu markalardan biri de McDonald's adlı fast food zinciri. Kayseri'de McDonald's'ın reklamının yer aldığı bilboardın üzerine "Katil Siyonistin destekçilerine boykot" yazısı asıldı.

MARKAYA BOYKOT TEPKİSİ: SİYONİST DESTEKÇİLERİ

İsrail'in Gazze'ye yönelik gerçekleştirdiği saldırıların ardından başlatılan boykot Kayseri'de sürüyor. Şehrin en işlek bulvarı olan Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerindeki üst geçitte yer alan McDonald's'ın reklamının üzerine vatandaşlar tarafından "Katil Siyonistin destekçilerine boykot" yazılı pankart asıldı.

Kayseri'de McDonald's'ın reklamının üzerinde dikkat çeken pankartKayseri'de McDonald's'ın reklamının üzerinde dikkat çeken pankart

"YAHUDİ SERMAYESİ ŞİRKETLERİN ÜRÜNÜ"

Pankartı gören Emre Bozdoğan adlı vatandaş, boykotu desteklediğini söyleyerek, "Mazlum Gazze halkına başsağlığı diliyorum. Yaralılara da acil şifalar diliyorum. McDonalds gibi Yahudi sermayesi odaklı şirketlerin ürünlerini biz de boykot ediyoruz." dedi ve şöyle devam etti:

"SADECE BOYKOT YETERLİ DEĞİL"

"Sadece boykot etmek yeterli olmuyor. Bunun karşılığında aynı kalitede ve daha uygun fiyatlı ürünler piyasaya sürmemiz gerekiyor. Buradan tüm İslam dünyasına çağrımdır. Nüfusu milyarlarla sayılan İslam dünyası, çok küçük bir Yahudi hükümetinin baskısı altındadır. O yüzden bu boykotu destekliyoruz. Boykot pasif direniştir. Bunun aktif direnişe geçmesini talep ediyorum."

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