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Adıyaman'da boğulma tehlikesi geçiren ikinci kardeş de kurtarılamadı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.08.2024 14:03
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Adıyaman’da boğulma tehlikesi geçiren ikinci kardeş de kurtarılamadı

Adıyaman'da serinlemek için Atatürk Barajı gölüne giren ve boğulma tehlikesi geçiren ikinci kardeş de hayatını kaybetti.

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