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Erzurum'da bataklığa saplanan büyükbaş hayvanları itfaiye ekibi kurtardı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.08.2024 10:45
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Erzurum’da bataklığa saplanan büyükbaş hayvanları itfaiye ekibi kurtardı

Erzurum'da bataklığa saplanan 5 büyükbaş hayvan kurtarıldı.

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