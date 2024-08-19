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Erzincan'da dolunay görsel şölen oluşturdu

Kübra Kılıç ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.08.2024 10:29
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Erzincan’da dolunay görsel şölen oluşturdu

Erzincan'da gece saatlerinde gökyüzünde beliren dolunay görenleri mest etti

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