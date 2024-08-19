19 Ağustos 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Ak Pelikan 40 sonra Van'da görüldü

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.08.2024 10:50
ABONE OL
Ak Pelikan 40 sonra Van’da görüldü

Van Gölü havzasında nadir olarak görülen Ak Pelikan, 40 yıl sonra Erçek Gölü'nde görüntülendi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör