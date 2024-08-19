19 Ağustos 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Erzurum için sıcaklık uyarısı

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.08.2024 10:26
ABONE OL
Erzurum için sıcaklık uyarısı

Erzurum Valiliği, 19 Ağustos Pazartesi günü itibarıyla sıcaklıkların Türkiye genelinde artması beklendiğini dikkat çekerek, vatandaşları uyardı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör