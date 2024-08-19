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Arnavutköy'de ani manevra yapan otomobil kazaya neden oldu

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.08.2024 10:27
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Arnavutköy’de ani manevra yapan otomobil kazaya neden oldu

Arnavutköy'de otoyolda ilerleyen araç emniyet şeridinde duran otomobile çarpmamak için ani manevra yaptı. Bu sırada önde ilerleyen kamyonete vuran araç, kamyonetin yoldan çıkarak devrilmesine neden oldu. Araç sahibi hiç durmadan olay yerinden uzaklaştı. Kaza anı aynı istikamette ilerleyen bir başka sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

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