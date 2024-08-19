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Aracında uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.08.2024 18:21
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Aracında uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı

Samsun'da aracında uyuşturucu ile yakalanan kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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