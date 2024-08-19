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Başkentte rehine krizi! Market sahibini silahla alıkoydu operasyon için düğmeye basıldı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.08.2024 18:51 Güncelleme: 19.08.2024 18:52
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Başkentte rehine krizi! Market sahibini silahla alıkoydu operasyon için düğmeye basıldı

Ankara’nın Keçiören ilçesinde hareketli dakikalar yaşandı. Firari hükümlü bir marketin sahibini rehin aldı. Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşlarına rağmen silahı bırakmayan firari için operasyon düzenlendi. Özel Harekat polislerinin de devreye girdiği operasyonla şahıs etkisiz hale getirilirken market sahibi yara almadan kurtuldu.

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