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Yüzmek için dereye giren genç öldü

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.08.2024 18:15 Güncelleme: 18.08.2024 18:15
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Yüzmek için dereye giren genç öldü

Kastamonu'nun Cide ilçesinde yüzmek için dereye giren genç boğularak hayatını kaybetti.

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