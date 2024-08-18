18 Ağustos 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Seyyar satıcı ile müşteri arasındaki “pahalı ürün” tartışması kanlı bitti

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.08.2024 18:12 Güncelleme: 18.08.2024 18:12
ABONE OL
Seyyar satıcı ile müşteri arasındaki pahalı ürün tartışması kanlı bitti

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde seyyar satıcı ile müşteri arasında “pahalı ürün” tartışması nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör