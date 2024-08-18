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Beylikdüzü'nde ehliyetsiz sürücüyü polis kovalamacası polisin kask kamerasında

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.08.2024 18:26
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Beylikdüzü’nde ehliyetsiz sürücüyü polis kovalamacası polisin kask kamerasında

İstanbul Beylikdüzü'nde abart egzoz kullanarak çevreye rahatsızlık veren motosiklet sürücüsü, kovalamaca sonucu motosikletli trafik polisi tarafından yakalandı. Yaşanan kovalamaca anı polisin kask kamerasıyla kaydedildi.

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