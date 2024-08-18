18 Ağustos 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Yüksekova'da yetiştirilen siyah domates Güney Amerika'yı aratmıyor

İslim İstanbullu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.08.2024 06:36
ABONE OL
Yüksekova’da yetiştirilen siyah domates Güney Amerika’yı aratmıyor

Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde yetiştirilen siyah domates Güney Amerika ve Antalya'yı aratmazken, çiftçiler gelecek sene siyah domates için alan genişletmeyi hedefliyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör